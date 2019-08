Hommage à Steve : Manifestations et heurts à Nantes

Le 04/08/2019 | Par N.P | Lu 173

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes de France en hommage à Steve Maia Caniço. Le corps du jeune homme de 21 ans avait été retrouvé lundi après-midi dans la Loire. Le soir de la Fête de la musique Steve Caniço avait disparu peu après l’intervention de la police. Plusieurs personnes étaient tombées à l’eau.Des rassemblements qui avaient également pour objectif de dénoncer les violences policières. Des heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et des manifestations à Nantes notamment. Jets de projectiles d’un coté, jets de gaz lacrymogène de l’autre.Les forces de l’ordre ont également utilisé des canons à eau pour repousser les manifestants. Du mobilier urbain a été détérioré. Une vingtaine de personnes ont été placées en garde à vue et deux blessés sont à déplorer: un manifestant et un policier par un tir de projectile, indique Franceinfo.