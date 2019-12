Hommage à un énergumène

Patrie Créole, mon île et mon âme, n’oublie jamais ton enfant, Nicole Robinet de la Serve. Il a lutté pour ta liberté, pour ton progrès, pour ta dignité et pour ta grandeur ; il en a payé le prix, il en a porté le fardeau. Certes ruiné mais non vaincu, certes détruit mais non humilié, certes mort mais non disparu, il repose aujourd’hui au cimetière de Saint-André, la ville qui fut le berceau de son rêve. Cette tombe étrange, mi-mausolée mi-sépulture, dont les pierres branlent mais qui résiste encore, porte à son sommet une pyramide, probable symbolique maçonnique. Sa face gauche porte une inscription latine : "multa fecit tulitque" ce que l’on pourrait traduire par : "il a dû faire et tolérer beaucoup de choses". Sa face arrière porte une inscription d’époque : "au défenseur des libertés coloniales". Sa face droite tourne enfin vers nous une devise belle et forte : "Aidons-nous, Aimons-nous".



Nicole Robinet de la Serve est mort un 20 Décembre. Ironie de l’histoire pour celui qui a combattu à sa façon ("en tolérant et en faisant bien des choses") l’esclavage. Mais fausse ironie : il est mort en 1842, soit 6 ans avant l’abolition. Il est fort peu probable que Sarda Garriga ait choisi cette date pour la faire coïncider avec l’anniversaire de la mort d’un homme qu’il ne connaissait pas. Disons juste que l’Histoire, parfois, se joue des dates comme elle se joue des hommes.



Robinet de la Serve aura réalisé au moins trois exploits : premièrement, il a l’idée de fonder une usine permettant de centraliser les opérations de la production sucrière. À ce monument de pierre et de métal inédit dans l’Océan Indien il offrira un superbe baptême en le nommant :" le Colosse". Comme Rhodes autrefois, Saint-André aura le sien. On croit souvent que le Colosse est le nom du temple de Champ-Borne. C’est un glissement de sens et de mots : le Colosse, ce fut d’abord l’usine de Bois-Rouge. Et le temple du Colosse était donc le temple des engagés qui travaillaient au Colosse, à l’usine.



Deuxièmement, il créera à l’aide d’une armada insolite le village, voir le "pays" de Salazie : en maître aventurier, il fraiera un chemin, une route, défrichera ces terres vierges, donnera un nom à la cité nouvelle, et une ambition : celle de devenir une petite Suisse tropicale, un havre de paix politique et de liberté, la mère nourricière de l’île.



Troisièmement, il favorisera grâce à des travaux colossaux sur la rivière du mât une alimentation en eau plus abondante et plus sûre de la ville de Saint-André.

Mais quel rapport tout cela a-t-il avec la lutte contre l’esclavage ? N’est-ce pas au contraire la preuve qu’au fond (nous sommes un peu polémiques) Robinet de la Serve a tiré lui aussi profit de l’esclavage, car c’est grâce aux esclaves qu’il a réalisé tous ces travaux d’Hercule ?



"Multa fecit Tulique"



Il faut revenir à la phrase inscrite sur son mausolée : "il a fait et toléré beaucoup de choses". Cette phrase fait référence à la réalité de l’esclavage de cette époque. Il ne faut jamais oublier que De la Serve n’est qu’un homme seul, horriblement seul dans une île fermement ancrée dans l’esclavage. L’île Bourbon sera la plus farouchement opposée à l’abolition : elle sera d’ailleurs, bien des années plus tard, la plus largement indemnisée de toutes les colonies d’outre-mer. De la Serve ne peut rien seul, et il le sait. Alors il va "faire et tolérer" beaucoup de choses qu’il réprouve, mais contre lesquelles il ne peut rien à visage découvert.