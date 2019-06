Hommage à un grand musicien disparu : Patrick Amat fait un boeuf avec Loulou, Luc, Jules… en l’air là-bas !

Le 14/06/2019 | Par Jules Bénard | Lu 320

J’ai attendu un peu avant d’écrire ces quelques mots. Faut du temps pour que l’émotion cesse de vous prendre à la gorge…



Notre ami Patrick Amat, que connaissaient très bien les amoureux de la vraie musique créole, est parti jouer sans contrainte, quelque part, avec Loulou (son maître à jouer), Luc Donat et Jules Joron, ses vieux potes, et combien d’autres.



Patrick était réellement un cas à part. Né à Madagascar… néna in tas èk in paquet de temps ! Chose terrible, il arrive dans la vie avec une terrible atrophie de la main gauche, ce qui pour un futur batteur, n’était pas vraiment un avantage. Pourtant, cet homme a défié l’adversité pour se hisser au rang des tout meilleurs.



Revenu très jeune de la Grande-Île, il est scolarisé par ses parents dans l’école du Bas-de-la-Rivière où il « tombe » sur deux Pitou, les frères Harry et Teddy, qui sévissent déjà, malgré leur jeune âge, sous la férule du célèbre Loulou Pitou, ce qui s’est fait de plus fantastique en matière de musique réunionnaise.



Ses parents, aimants, ont déjà permis à Patrick de surmonter son handicap en le nantissant d’une prothèse couleur chair. Ce qui permet au jeune garçon d’intégrer ce monde qui le fascine, celui des musiciens de bal. Bals mais aussi « boums » des sixties ; Patrick commence à jouer sur une batterie qu’il a fabriquée lui-même ! Il joue avec les deux frangins susnommés et aussi son vieux pote Pierre Vergereau, sonorisateur de talent, son frère Jean-François et l’inimitable Patrick Sauger.



Devant ses incontestables dons de drummer, Harry lui propose alors d’intégrer l’orchestre de Loulou, puisque le titulaire, Georges Ramnarin, a quitté ses fûts. Aussitôt dit… L’aventure va durer longtemps avec des musiciens devenus des légendes : lui-même à la batterie, Teddy à la basse, Jean-François à la guitare accompagnement, Harry (« l’homme qui jour plus vite que son ombre » disait Jean-Pierre Santot) à la guitare solo, et Loulou aux commandes.



Avec Loulou, té qui rigole pas ! La moindre connerie de tempo vous valait son pesant de tapins dans l’coco. À ce rythme-là, difficile de ne pas être des plus grands. Patrick le fut.



Mais, on le sait, la musique de bals ne nourrit pas son homme. Disons i mette in’ ti peu la graisse dan’ brèdes lastron…



Patrick ne tient pas à se faire entretenir et intègre les rangs des techniciens forestiers de l’ONF tout en poursuivant une enviable carrière de musicien : toute l’île connaît aussi bien son nom que celui de ses amis Adélaïde et autres Espel.



Plus tard, quand la vogue des orchestres de bals s’éteindra au profit des DJ’s, moins chers (mais 1.000 fois plus débiles), Patrick refusera se passer la main, c’est le cas de le dire. Il intègrera les orchestres folkloriques aussi méritants que ne l’étaient ceux de Loulou, André Philippe et autres Tropina. Il devient ainsi le président du Groupe folklorique de La Réunion de notre Mamo (Bernadette) nationale de 1995 à 2009.

Infatigable musicien, Patrick avait participé à la création de plusieurs groupes musicaux. Citons entre autres Les Cosmonautes, l’orchestre de Bernard Bertini, Belle Époque, Juke Box, Endémik, Vavangue…

Tous ceux qui l’ont approché (j’en ai fait partie) sont unanimes : outre son immense talent, Patrick Amat était le plus gentil, le plus doux, le plus accommodant des camarades.



De cette existence foisonnante, il voulait laisser une trace pour les jeunes générations. Il m’avait contacté, voici peu, pour qu’on envisage un récit en commun. L’affaire était en passe d’être concrétisée mais une terrible maladie, contre laquelle il luttait avec un immense courage et son éternel sourire, a eu raison de son acharnement. Il s’en est donc allé ce 9 mai, à l’âge de 69 ans.



Au nombre des moments pénibles de la vie, il y a ceux où l’on déplore le départ d’un être cher. Et Dieu sait si Patrick nous était cher ! On se console comme on peut. En se disant, par exemple, que maintenant il n’a plus mal. Maigre consolation, si vous voulez mon avis…



Il paraît qu’il y a quelque part un paradis des musiciens. Loulou, Luc, Jules, Adélaïde, Arlanda, Vauzelle, Roselli, Tarby ont affûté leurs instruments rien que pour lui…en attendant, malheureusement, ceux qui sont sur le point de les rejoindre.



Salut à toi, l’artiste. Tu resteras un modèle de courage, d’abnégation, d’obstination, de talent, de gentillesse, d’amitié sans partage. Si tu savais combien tu nous manque, chaque jour, Patrick Amat.