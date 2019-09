Hommage rendu à Jacques Chirac

Le 30/09/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 94

Dans le cadre des hommages nationaux rendus à Jacques Chirac, et répondant à l’invitation de Emmanuel Macron faîte à tous les Présidents de Région de France, Didier Robert assistera ce lundi à 11h, à la cérémonie de service solennel qui se tiendra à l’Église Saint-Sulpice de Paris.



Simultanément une minute de silence sera observée par tous les agents territoriaux dans l’ensemble des services administratifs et sites de la Région Réunion.



L’élu régional Jacques Gauthier représentera le Président de Région, lors de la cérémonie organisée ce lundi au Jardin de l’État.



En raison du deuil national, les drapeaux seront mis en berne sur l’ensemble des sites régionaux. En hommage à ce grand homme qui était un amoureux inconditionnel des outre mer en général, et de La Réunion en particulier.