Homme abattu à Avignon: Les tueurs filmés

Le 26/12/2019 | Par Soe Hitchon | Lu 238

Marwan Zeraoula, 21 ans, a été abattu le 12 décembre au volant de sa voiture à Avignon. Un impressionnant assassinat : l’homme a reçu sept balles de fusil automatique dans le corps. L’hypothèse : il voulait s’extraire d’un réseau de dealers dans une cité.



Mais pour en savoir plus, la police judiciaire s’intéresse à une vidéo postée sur les réseaux sociaux – qui semble avoir disparu – et qui montre une partie des faits. La police demande donc au public qui a filmé ou gardé cette vidéo. Un appel à témoins a donc été lancé tout en précisant : "Nous garantissons évidemment l’anonymat de la personne qui pourra nous la fournir".



L’enquête est donc en cours et une information judiciaire a été ouverte pour "meurtre en bande organisée".