"Hommes des années 2020", un cadeau inimaginable

Le 11/02/2020 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 139

Elle rêvait un jour de chanter un titre écrit par lui. Lui c’est le fameux et talentueux parolier des stars, Lionel Florence, celui qui a écrit pour Hallyday, Pagny, Obispo, Calogero, Maé.. et bien tant d’autres. Elle, c’est la sublime Bianca du Loft de Saint-Gilles, celle qui anime les soirées karaoké. Il a écrit, elle a dit oui, un grand oui pour interpréter “Hommes des années 2020”. Un titre révélateur et un clin d’oeil à la chanson de Michel Sardou “Femmes des années 80”.