Horaires de fermeture modifiés pour les piscines de Plateau Caillou et du Front de Mer

Le 04/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 89

Pour faciliter l’accès aux clubs et afin qu’ils disposent de tout le bassin, les piscines de Plateau Caillou et du Front de Mer fermeront leur porte à 18h au public au lieu de 19h habituellement et ce jusqu’à la réouverture de la piscine de Vue Belle. Merci pour votre compréhension.