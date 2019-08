Hôtel de ville de St-Denis : Conférence d'Elie Hoarau sur les 60 ans du PCR

Elie Hoarau, le président du PCR, donnera ce soir à 18 heures à l'ancien Hôtel de ville de Saint-Denis une conférence sur "l'émergence d'une conscience et d'une parole réunionnaise", dans le cadre du 60ème anniversaire du Parti communiste réunionnais.



Selon le journal Témoignages, cette conférence reviendra sur le travail effectué par le PCR pour la reconnaissance de l’existence du peuple réunionnais. Travail rendu possible grâce à "des militants dévoués, prêts à de grands sacrifices pour cette cause."



L'annonce de cette conférence aura également permis que le journal Témoignages retrouve la mémoire et fasse ressortir des placards de l'Histoire, où on les avait soigneusement enterrés, certaines grandes figures de ces années de lutte, comme Jean-Baptiste Ponama qui, après avoir été un des fidèles lieutenants de Paul Vergès, s'était éloigné du parti avec pertes et fracas.



C'est ainsi que, selon Témoignages, "Paul Vergès, Bruny Payet et Jean-Baptiste Ponama (étaient) des dirigeants qui partageai(en)t notamment le point commun d’avoir renoncé à une carrière à la hauteur de leur potentiel, pour se mettre au service de leur pays en étant au coeur de son peuple. A la place de revenus confortables et garantis, ils ont choisi de tout sacrifier au service d’une organisation qui était alors en pleine bataille pour que les droits humains fondamentaux s’appliquent à La Réunion. Ils ont renforcé un parti qui s’était fixé comme objectif de donner aux Réunionnais les moyens de gérer leurs affaires".