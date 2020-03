Huguette Bello : "Après le plagiat, la provocation !"

Le 05/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 128

À travers un communiqué, l'équipe de campagne d'Huguette Bello dénonce "les provocations répétées de ces dernières semaines et durant toute la journée du 4 mars 2020, de Fabrice Marouvin".

L’équipe de campagne d’Huguette BELLO tient à dénoncer les provocations répétées de ces dernières semaines et durant toute la journée du 4 mars 2020, de Fabrice Marouvin candidat aux élections municipales de Saint-Paul.



Alors que nous avions prévu une réunion ce mercredi 4 mars à 18h30 devant notre permanence à la Plaine Bois de Nèfles, ce Monsieur a envoyé une équipe de deux voitures de militants en provocation dès 7 h du matin devant notre permanence. Nous avons donc déposé une main courante auprès de la gendarmerie pour provocation.



Après avoir pris contact avec ce Monsieur, il a été décidé d’un commun accord qu’il fasse sa réunion après la nôtre.



Cependant, en plein discours d’Huguette BELLO devant plus de 300 personnes, ce Monsieur a interrompu notre réunion en faisant jouer à fond sa sono. Par mesure de sécurité et d’apaisement nous avons pris la décision d’arrêter notre meeting.



C’est à ce moment-là que ce Monsieur s’est permis de traverser la foule de nos militants pour les narguer. Ce coup monté n’a pas fonctionné, personne n’est tombé dans cette ultime provocation.



Après avoir plagié un de nos slogans de campagne, après avoir fait de l’esbroufe médiatique suite à l’ouverture de nos permanences de campagne, ce Monsieur, dont la campagne peine à démarrer, tente de faire le buzz par de multiples provocations qu’il médiatise à outrance.



Est-ce la méthode choisie pour masquer son médiocre bilan au sein de la majorité sortante ?

Est-ce la méthode choisie pour détourner l’attention des affaires dans lesquelles il est impliqué à la SPL OTÉ ?

Est-ce la méthode choisie pour faire oublier qu’il a démissionné de toutes ses responsabilités au TCO et à la mairie de Saint-Paul, tout en continuant à toucher ses indemnités d’élu ?



L’équipe de campagne d’Huguette BELLO condamne fermement ces agissements, et appelle à plus de dignité et de respect durant cette campagne municipale. Que cette élection soit avant tout l’occasion pour chaque candidat de faire valoir ses projets pour les Saint-Paulois.



L’équipe de campagne d’Huguette BELLO