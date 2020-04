Huguette Bello exige du gouvernement des clarifications pour la rentrée scolaire

Le 21/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 192

Dans les traditionnelles questions aux gouvernements, la députée de La Réunion compte demander que des prérequis incontournables soient respectés avant de rouvrir les écoles. Huguette Bello veut que le dépistage dans les territoires ultramarins soit la clé de voûte de cette lutte contre le virus.







C’est au nom des députés d’outre-mer du groupe de la Gauche démocrate (GDR) qu'Huguette Bello demande au gouvernement des éclaircissements sur les conditions d’organisation de la rentrée scolaire.



Selon la députée de La Réunion, cette ouverture des écoles doit répondre à des impératifs sanitaires au risque de relancer une vague épidémique. Un risque d’aggravation comme l’a déclaré le Conseil scientifique, n’est pas à exclure, rappelle-t-elle.



Afin d’éviter tout risque dans les territoires ultra-marins, très fragiles en cette période, l'élue souhaite que des "prérequis incontournables" soient garantis afin de protéger les enfants et adultes. Au-delà des gestes barrière à faire respecter, Huguette Bello exige que le gouvernement garantisse l’accès de tous aux masques de protection.



Selon la députée, la principale mesure doit être le dépistage massif dans les territoires ultramarins. "L’éloignement géographique, la fréquence des comorbidités, l’épidémie de dengue à La Réunion et en Guyane, les coupures d’eau en Martinique, affectent évidemment ces questions d’un coefficient d’urgence et de gravité", souligne-t-elle.



Enfin, pour une meilleure sécurité sanitaire et l’égalité des chances, elle souhaite que soient annulées les suppressions de postes prévues dans leurs académies pour 2020. La période de confinement ayant accentué les différences d’apprentissage, il serait même souhaitable de créer des postes selon elle.



Dans sa réponse le Ministre de l’éducation nationale a souligné l’impact social du confinement sur l’aggravation des différences sociales dans les Outre-mer. Il a précisé que le taux de décrochage scolaire est de 15 à 25% (contre 4% dans l’Hexagone), ce qui justifie la démarche volontariste du Gouvernement.



Sur la carte scolaire pour la prochaine rentrée, il a rappelé les créations de postes à Mayotte et en Guyane pour des raisons démographiques. Il a indiqué aussi avoir retravaillé la carte scolaire de la Guadeloupe et de la Martinique avant même le début de l’épidémie et que l’une et l’autre enregistrent le meilleur taux d’encadrement de France.