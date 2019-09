Huguette Bello réunit la gauche pour les municipales

Le 02/09/2019 | Par N.P | Lu 634

Hier, à Plateau-Caillou, la gauche saint-pauloise a lancé sa campagne pour les municipales de 2020.

Ce dimanche, toute la gauche saint-pauloise était réunie à Plateau-Caillou pour lancer la campagne d'Huguette Bello. Toute la gauche, ou presque: un seul parti manquait à l'appel, le PCR. Huguette Bello a assuré être en discussions actives avec Elie Hoareau, qui lui a déjà apporté son soutien.Le PLR, le PS, EELV et LFI entouraient la députée, autour d'un projet municipal axé sur le social et la culture, grands oubliés de l'actuelle équipe, selon eux. Que l'acte fondateur de la mandature de Joseph Sinimalé fut l'abandon de la médiathèque Cimendef, avec pour tout commentaire "je n'aime pas la culture", est selon la candidate, symptomatique de la politique menée depuis. Après avoir passé en revue les errances de l'actuelle majorité municipale et porté l'accent sur l'état des finances de la ville, Emmanuel Séraphin a mis en avant la démocratie participative à l'oeuvre dans le programme à venir.Des ateliers participatifs, ouverts à tous, permettront aux citoyens saint-paulois de dire leurs besoins réels et ainsi permettre l'élaboration d'un programme au plus près des préoccupations de la population. C'est, selon Denise Delavanne, ce qui a rallié La France Insoumise à la candidature d'Huguette Bello, l'élaboration du programme de Jean-Luc Mélenchon en 2017 s'étant faite après une large consultation des Français. Mélissa Cousin, pour Europe Ecologie Les Verts, assure quant à elle que cette union des forces progressistes dès le premier tour permettra de se concentrer sur le programme commun, en évitant les habituelles tractations de l'entre deux tours sur les postes à pourvoir au sein de la majorité élue.Salim Nana Ibrahim, secrétaire du Parti Socialiste de Saint-Paul, a quant à lui insisté sur la nécessité de faire front commun afin de se débarrasser d'un maire qu'il qualifie de "3 i: incompétent, irresponsable et irrespectueux". Le premier atelier sera consacré à la jeunesse saint-pauloise, dont Emmanuel Séraphin rappelle qu'elle a été "humiliée" dans une vidéo publiée par Zinfos974 Si Huguette Bello l'emporte aux municipales de 2020, après 6 mois de démocratie participative et l'élaboration du programme commun, elle assure qu'elle abandonnera son mandat de députée pour se consacrer pleinement à Saint-Paul.