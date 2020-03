Huit femmes maires à La Réunion ?

Le 02/03/2020 | Par Gilette Aho | Lu 1018

Les experts du management parlent de «maxmix»– ou «maximum de mixité». Une décision, selon eux, est d’autant plus pertinente qu’elle a donné lieu à un riche échange de points de vue dans son élaboration. Questionnées sur leur «apport» à la gestion locale, nos témoins mettent en avant cet enrichissement. «Quand je prends une décision, je pense à mes enfants – sans doute plus qu’un homme», estime Françoise Cauwel, conseillère municipale à Fréjus. Les femmes injecteraient dans la gestion locale une «vision de terrain», une préoccupation «plus humaine», «plus de concertation et d’intuition». «Elles sont plus dans l’empathie et l’intérêt collectif, dit Anouk Paolozzi Dabo, adjointe au maire de Guérande. Je vois souvent des élus hommes manquer de fermeté face à des administrés virulents, et revenir sur une décision pour passer pour un gentil élu.»

SAINT DENIS 5 FEMMES 5 HOMMES SAINTE MARIE 2 FEMMES 9 HOMMES SAINTE SUZANNE 2 FEMMES 4 HOMMES BRAS PANON 8 HOMMES SAINT ANDRE 3 FEMMES 7 HOMMES SAINT BENOIT 1 FEMME 12 HOMMES SAINTE ROSE 1 FEMME 4 HOMMES SAINT PHILIPPE 3 HOMMES SAINT JOSEPH 4 HOMMES PETITE ILE 2 HOMMES SAINT PIERRE 1 FEMME 6 HOMMES SAINT LOUIS 2 FEMMES 8 HOMMES ETANG SALE 1 FEMME 4 HOMMES SAINT LEU 2 FEMMES 7 HOMMES TROIS BASSINS 1 FEMME 4 HOMMES SAINT PAUL 3 FEMMES 13 HOMMES LE PORT 1 FEMME 5 HOMMES LA POSSESSION 3 FEMMES 5 HOMMES CILAOS 3 HOMMES SALAZIE 3 HOMMES LES AVIRONS 1 FEMME 4 HOMMES TROIS BASSINS 1 FEMME 4 HOMMES LA PLAINE DES PALMISTES 3 FEMMES 6 HOMMES LE TAMPON 4 FEMMES 3 HOMMES

Pourquoi voter pour elles ? "Pour essayer voir" comme dirait une électrice. C’est ce qu’elle a fait et aujourd’hui elle affirme être satisfaite de la gestion de sa ville menée par une femme. Finis les hommes politiques aux multiples décades qui se relaient à la tête de la mairie tel un enchaînement ancestral ? Finie l’immuable représentation masculine qui ne s’adapte pas aux nouvelles technologies ? Fini "le choix du prince" des divers partis ?La victoire indépendante et constructive de Vanessa Miranville a donné des idées à la représentation féminine, la flamme de l’ambition s’est révélée chez trente-sept femmes en tête de liste en vue des prochaines élections municipales. Pas moins de 18 villes enregistrent les candidatures des femmes dans la course à la mairie. Si pour certaines un grand pas s’est effectué bien d’autres écueils les attendent.Un article est paru en mars 2019 dans le magazine Maires de France*. Une enquête a été menée auprès de 7 601 élues dont 878 maires, les femmes étaient interrogées à propos de leurs mandats. La conclusion est ahurissante : "être femme et élue reste un combat". Le reportage en dit long sur les conditions des femmes au sein des conseils municipaux et autres instances publiques, mais un petit encadréest empreint d’une finesse universelle :Il existe 34 906 maires de communes sur les territoires métropolitain et outre-mer, seules 5 899 sont des femmes alors qu’elles représentent plus de 51,45 % face à 48,55 % d'hommes au sein de la population. Sur 10 communes en France moins de deux maires sont des femmes. La Réunion n’est pas mieux lotie. Sur 24 communes seule une femme est à la tête d’une commune et….. Troisième femme-maire après Mmes De Chateauvieux et Bello…élues démocratiquement et ce depuis que les femmes ont eu le droit de vote et de se présenter à une élection…Puisque les femmes et les hommes du monde vivent les mêmes émotions, mais pas dans les mêmes conditions pourquoi ne ferions-nous pas de notre île un véritable exemple de la parité lors des prochaines échéances municipales ? Pourquoi pas huit femmes pour huit communes ? Et si vous électeurs confiiez les clés d’un tiers des mairies à des femmes de La Réunion? Serait-ce un trop grand défi à surmonter ? En quoi seraient-elles mieux direz-vous ? Elles seront tout simplement différentes des maires actuels. Une dose de féminité à la sortie des urnes offrirait une meilleure visibilité de notre société et encouragerait la génération féminine à venir à se projeter dans la dynamique politique de notre île : des femmes réalistes, tenaces, acharnées, attachées à rendre meilleur demain (tout comme les hommes).La dernière mandature qui s’achève a vu sortir des urnes un seul visage féminin celui de Vanessa Miranville : maire de La Possession. Aurait-elle été un exemple pour les trente-sept femmes qui se présentent en tête de liste en mars 2020 ? Huit femmes ont accepté de répondre à quelques questions à propos de leur engagement. Elles ne sont pas novices en matière de vie publique et de gestion de dossiers. Concrètes, modestes, pragmatiques, il était curieux de connaître leurs motivations et leurs projets pour leurs villes. "La féminité n’est pas une compétence elle n’est pas non plus incompétence", c’est ce que disait Françoise Giroud, une féministe contemporaine. G.A.PS : Les sceptiques, les complotistes et autres vont se poser la question : mais comment ont-elles été sélectionnées ? La réponse est simple : il y a celles qui ont refusé, celles qui n’ont pas répondu, celles qui réfléchissent encore et celles qui ont accepté !*article complet https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=1014c6b5dfdfb73765db6f15513a34d6.pdf&id=39305