Humide et chaud

Le 07/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1100

Zone d'activité entre Mada et la Réunion.

2019 Jan 07 08h25 Mascareignes.Bonjour toutes et tous!Les Iles Soeurs sont situées dans une zone humide et instable.Une large zone pluvio-orageuse se situe actuellement entre Madagascar et la Réunion.Bonne journée!Cheers,Patrick Hoareau.