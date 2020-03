Hydrochloroquine: Le Conseil d’Etat rejette les requêtes de syndicats de médecins

Commentaires (27)

1. JEJE le 29/03/2020 00:17

C'est ce qu'on dit depuis le début .....le pays est diriger par des incompétents qui n'y connaissent rien en médecine .

2. Raskok le 29/03/2020 04:37

Quand tous sera fini faut viré ce gouvernement de merde

3. eh oui le 29/03/2020 06:26

et n'oublions ps que siège au conseil d'état , l'ennemi juré de Raoult à savoir le bon docteur Lévy ( devenu donc juriste par miracle ou simplement car il est le mari de Buzyn)...mais je dis ça , je dis rien.

Tiens les résultats des essais de Discovery paraîtraient peut-être plus tôt alors , on parlait de 6 à 8 semaines...ce qui laissent le temps à des millions de gens de mourir!

4. Api le 29/03/2020 08:09

Sommes nous les prochains sur la liste pour un dernier voyage ? Quand est ce que ça va s''arrêter cette"boucherie"? Nous avons un médicament et notre système politique refuse! Alors, attendons la fin de cette pandémie pour compter nos morts..

5. Jean Le Monstre le 29/03/2020 08:55

"Moi je, moi je, moi je", dit macron, "toi, l'expert, tais-toi ! moi je sais".

6. oté la Réunion le 29/03/2020 09:27

M. Estrosi y a eu droit! Valérie Boyer, députée y a eu droit! Pourquoi pas nous? Et ils ont été guéris!!!!

Que des élus locaux décrètent que TOUS les Réunionnais sont d'accord pour être des cobayes pour ces tests cliniques!

On nous a utilisé pour le chikungunya, pour les effets de la dengue, sans notre consentement!

Et bien là, nous sommes volontaires! Nous disons oui pour des essais grandeur nature!!!

7. Nmr le 29/03/2020 09:36

J''espère qu''il attrapera le virus parceque c lui qui va coulé tout le monde avec c connerie

8. Tc le 29/03/2020 09:45

Post 1, oui mais c est surtout que l état a une autre idée derrière la tête depuis le début... Nous vacciner! Encore quelques semaines et ça viendra

9. Warren le 29/03/2020 09:45

Insuffisances méthodologiques ils disent? Voilà comment se refugier toujours et en toutes circonstances derriere les procédure et législation mises en place par un petit nombre qui n ont d autres buts que mercantiles

10. Warren le 29/03/2020 09:48

Ne nous a t-on pas dit qu on était en guerre? So quelles insuffisances méthodologiques?

11. La vérité vraie... le 29/03/2020 09:56

Le médicament ne marche pas... Pourtant la Chine vient d'en livrer au Venezuela...

12. Benoumem! le 29/03/2020 09:59

Ce gouvernement est une bande de nazes incapables.certains zozos du gouvernement ont ete soignes par ce médicament et ont ete guéris. valable pour certains et pas pour la population ? Ils veulent vraiment qu on crève, nous les gueux ? Scandaleux.

13. Midiaou le 29/03/2020 10:04

Pendant ce temps les gens du showbiz et du gouvernement se font dépister alors qu il n y a pas assez de tests. Et se font soigner par ce même médicament. Mais on se fout de notre gueule ! L incompetence de ce gouvernement dépasse les bornes. Dehors

14. Yenaralbol le 29/03/2020 10:10

Quand on est en guerre on prends des decisoins stratégiques. Coûte que coûte on fait reculer l''ennemie. Et on assume. A ce stade on va tous crever. Gouvernement d amateurs nombrilistes incapables ceux qui resteront sauront pour qui voter !

15. Mwa le 29/03/2020 10:14

Le Président est un banquier et non un médecin. On ne demande pas à un médecin comment placer son argent alors les médecins ne devrait pas avoir à demander à un banquier comment soigner leurs patients!

16. Momo le 29/03/2020 10:18

Je préfère laisser tester cette drogue sur les autres avant !

17. Aretekca le 29/03/2020 10:18

Jusqu''à quand ? On en a marre. On n en peut plus. Pas besoin de faire l''ENA pour prendre des décisions aussi stupides. Vous nous mettez en danger pendant que vous vous planquez. Gouvernement d amateur! Il s''agit de tout tenter pour sauver des vies !

18. tc974 le 29/03/2020 10:35

https://youtu.be/lhxlUJsPQOo

19. PATRICK CEVENNES le 29/03/2020 10:43



Il y a aussi cette virologue qui s'en ait pris violemment au Pr. Raoult. On peut comprendre pourquoi cette violence, il y aurait conflit d'intérêt à lire

Le grand mou d'Édouard interdit que l'on critique l'exécutif dans la gestion de cette crise. Cherchons le discours de l'idiot fini, le susnommé Macron, du 10 mars où il critique les mesures prises en Chine et en Italie. Mdr ! Je vous conseille de voir ou revoir le film (2011) Contagion avec Matt Damon. Comme du déjà vu !Il y a aussi cette virologue qui s'en ait pris violemment au Pr. Raoult. On peut comprendre pourquoi cette violence, il y aurait conflit d'intérêt à lire ici et étrangement elle était aux côtés du grand mou d'Édouard hier devant micros et caméras.Le grand mou d'Édouard interdit que l'on critique l'exécutif dans la gestion de cette crise. Cherchons le discours de l'idiot fini, le susnommé Macron, du 10 mars où il critique les mesures prises en Chine et en Italie. Mdr !

20. LAMPION le 29/03/2020 10:47

Qui a votez MACRON sera jugé .

21. Lolo le 29/03/2020 11:10

Tous les éléments, tous, convergent pour laisser penser que ce virus n'est pas dû au hasard mais qu'il est bel et bien voulu, organisé.... Le reste n'est que vaste cinéma.

22. Ray le 29/03/2020 11:26

Monsieur Pierrot DUPUY ! Vous devez mettre à jour vos données ! Le Pr RAOULT a diffusé ses conclusions sur une 2eme étude portant sur 80 patients atteints par le covid 19 ! Patients guéris avec seulement un mort et un 86 ans toujours en réa !

23. Sten le 29/03/2020 11:42

Quand je lie les post, j’ai mal à la Réunion, et plus généralement à la France, face à des speudo-affirmations de certains qui s’autoproclament bien opportunément expertS, devins voir magiciens sous bien entendu couvert d’anonymat!