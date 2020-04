INFO : Formation Professionnelle

Le 10/04/2020 | Par La Réunion Positive | Lu 71

La Région maintient la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et déploie une plateforme de formation à distance





La Région Maintient la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Compte tenu de la crise actuelle liée à l’épidémie de Covid 19, le Ministre des Solidarités et de la Santé a décidé par arrêté du 15 mars 2020, la suspension de l’accueil présentiel en formation, tout en demandant aux acteurs de la formation de privilégier le déploiement de modalités de formation à distance.Afin de répondre aux différents besoins des organismes de formation de l’île et permettre la mise en place de formation à distance lorsque la filière le permet, la Région a fait le choix de déployer une plateforme de formation à distance à destination des organismes de formation et des stagiaires afin d’assurer la continuité de l’activité de formation.Cette plate forme de formation de la Région Réunion, disponible dans les prochains jours, sera un outil d’appui pédagogique qui a pour objectif de mettre à disposition des opérateurs de formation, et de leurs stagiaires, un outil de Formation à distance (FOAD). Il permettra aux formateurs de créer des cours et des activités pédagogiques et à leurs stagiaires d’accéder à leur espace individualisé.Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient d’une rémunération versée par la Région Réunion.Afin de permettre aux stagiaires d’appréhender plus sereinement la période actuelle, la Région a pris la décision de maintenir leur rémunération jusqu’à la fin de la période de confinement, et ce dans la limite de la durée de la formation, si celle-ci se termine pendant le confinement. Cette mesure de solidarité permet aujourd’hui aux stagiaires de continuer à se projeter dans la construction de leur avenir professionnel.Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle ? Cliquez ici pour + de détails