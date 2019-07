INSEE: Le taux de scolarisation des adolescents est faible à La Réunion

Le 12/07/2019

L'INSEE a , en partenariat avec le rectorat de La Réunion, effectué une étude sur les projections du nombre d'élèves à La Réunion, qui prévoit une baisse de 7200 élèves en 2030, par rapport à 2019. Une tendance qui s'explique par la natalité en baisse, et qui est plus ou moins vraie selon les micro-régions. L'ouest sera le plus impacté par cette baisse, tandis que dans l'est, les effectifs augmenteront légèrement. Le nombre d'élèves baisserait de 0,4% par an en moyenne de 2019 à 2030, s'établissant à 170 000 en 2010.



Cette étude permet aussi, par un bilan des effectifs actuels, de faire des constats inquiétants: le taux de scolarisation des jeunes de plus de 15 ans est de 92% quand il est de 96% en hexagone. Pire: à 19 ans, l'écart est 5 fois plus élevé. Le décrochage scolaire est un problème grave sur l'île, qui connaît un taux de chômage des jeunes record.



L'étude projette des effectifs basés sur le taux de décrochage scolaire présent, mais estime que s'il venait à baisser pour atteindre le niveau métropolitain, les effectifs ne baisseraient que de la moitié du chiffre projeté, soit de 3600 élèves de 6 à 19 ans.