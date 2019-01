IRT: Nouvelle année, nouvelle campagne de communication !

Le 09/01/2019 | Par N.P | Lu 42

Comme chaque année depuis 2016, l’IRT entame la nouvelle année avec le lancement d’une campagne de communication cross-média d’envergure sur les marchés européens. Si l’année dernière avait marqué le grand retour de l’Île Intense à la télévision, accompagnée d’une nouvelle identité et de nouveaux visuels, le cru 2019 donnera la part belle aux supports imprimés (affichage et presse) ainsi qu’à des co-branding digitaux.



Ces dispositifs entendent répondre à la feuille de route dessinée par la présidence de l’IRT avec pour objectifs, d’une part, de populariser les atouts singuliers du territoire réunionnais, en poursuivant notamment le travail de dessaisonalisation engagé depuis 2 ans, d’autre part, de générer plus de recettes économiques liées au tourisme. Il est indispensable pour l’IRT d’œuvrer pour asseoir davantage la notoriété de l’île sur ces marchés et de rassurer les visiteurs potentiels suite aux mouvements sociaux importants qu’a connu la destination durant les dernières semaines de l’année 2018.



La Réunion investira donc, au travers de cette campagne, la presse quotidienne régionale ainsi que le quotidien francilien Le Parisien avant de se décliner sur des panneaux d’affichage en gares jusqu’à la fin du mois de janvier. Coté digital, ce sont des partenariats exclusifs et inédits avec GEO et 20Minutes qui ont été retenus pour présenter, jusqu’au mois d’avril, un contenu rédactionnel et audiovisuel valorisant les atouts de la saison hivernale 2019. Une campagne qui trouvera écho côté germanophone avec une présence en cinéma, presse thématique et digital.



Et pour soutenir plus encore la croissance touristique enregistrée depuis 2016, les équipes de l’IRT travaillent sur la mise en place d’animations dans les réseaux de vente de voyage avec, entre autres, un nouveau challenge des ventes dont l’objectif majeur sera de contribuer à lisser les arrivées touristiques sur l’ensemble de l’année.



Une bien belle façon, pour le Président de l’association, Stéphane Fouassin, les membres du conseil d’administration et du bureau, ainsi que pour toutes les équipes de l’IRT, de souhaiter une excellente année 2019 aux professionnels du tourisme et à l’ensemble des Réunionnais.