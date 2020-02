Iconothèque Historique de l’Océan Indien : une exposition virtuelle des images de l’océan Indien

Le 27/02/2020 | Par Département de La Réunion

Collecter, numériser, conserver et diffuser la mémoire des 6 territoires

Un chantier titanesque : 800 images aujourd’hui - objectif 3000 iconographies

« Permettre la connaissance mais aussi la reconnaissance »

Les pays contributeurs : A chacun son empreinte

Comores : de forts croisements ethniques qui se traduisent par une influence arabe dans l’architecture et bantoue dans l’appartenance au groupe. Une société très hiérarchisée dont le fonds iconographique montre le rôle déterminant des sultans et des membres de l’aristocratie locale.



Maurice : La plus indienne des îles de l’Archipel des Mascareignes. Des images qui montrent également son riche passé colonial.



Madagascar : Une « Grande Ile » à part qui foisonne d’images de sa diversité ethnique, ses mœurs et coutumes, sa biodiversité exceptionnelle et son architecture protéiforme.



Mayotte : Sa proximité avec Madagascar a laissé des traces notamment avec l’ethnie des Sakalaves. Portraits ethnographiques, paysages, cartes et plans ou encore événements de la vie quotidienne des images d’une grande variété.



Mozambique : Avec sa longue façade maritime de plus de 2000 km, le Mozambique a noué avec les îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien des relations historiques. Les fonds iconographiques sont d’une richesse historique et thématique.



Seychelles : L’aménagement du territoire est un invariant thématique des fonds iconographiques proposés avec les transports qui ont permis le développement des infrastructures.



La Réunion : « L’ile Intense » se caractérise par de nombreuses images d’un relief tourmenté qui a influencé la mise en valeur du territoire tout en nourrissant la part imaginaire des poètes ou des voyageurs éblouis par ces paysages.

IHOI : Valoriser le patrimoine iconographique de l’océan Indien

« Regarder le monde, c’est toucher à sa diversité ». C’est sans aucun doute ce que nous montre l’exposition virtuelle commune à plusieurs pays de la zone mis en image par l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien. Comores, Maurice, Madagascar, Mayotte, Mozambique, Seychelles et La Réunion pour un patrimoine iconographique propre à chaque région. Outre les iconographes présents dans chaque pays, plusieurs partenaires institutionnels financent ce projet : l’Europe à travers le programme FEDER Interreg V (Région Réunion), le Ministère de la Culture et de la Communication et la Commission de l’Océan Indien.Ce mercredi 26 février, c’est aux Archives départementales de La Réunion que le Département, représenté par sa Vice-présidente déléguée aux affaires culturelles, a présenté l’exposition virtuelle – Images de l’océan Indien - un outil commun entre les îles et pays de l’océan Indien, pour que les ambassadeurs de l’image puissent mieux travailler ensemble et que les visiteurs puissent découvrir, au travers d’un carnet de voyages, des images anciennes de chaque territoire « Cette conférence de presse est un peu inédite puisque c’est à partir de La Réunion, et avec nos partenaires des 6 territoires de l’océan Indien, que nous présentons cette exposition virtuelle « Les images de l’océan Indien », fabriquée collectivement, par des équipes de tous ces territoires, et ce, dans le cadre de la plateforme numérique du Conseil départemental : l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien. Aujourd’hui, cet outil donne une lisibilité du patrimoine de l’océan Indien qui peut être partagé et diffusé dans le monde entier. Nous avons tous un destin commun et c’est notre force » a indiqué la Vice-présidente déléguée aux affaires culturelles.C’est sans aucun doute l’aboutissement de longs mois de travail fastidieux mais ô combien enrichissants pour tous les pays de la zone qui ont contribué à collecter ces précieuses images de cette exposition virtuelle. Le site www.images-oceanindien.org (s'ouvre dans une autre page internet) ou la mise en réseau des patrimoines iconographiques de l’océan Indien, permet d’avoir une base de données riche d’images qui composent la diversité mais aussi l’histoire commune. David Gagneur, directeur de l’IHOI s’est entouré de tous les partenaires qui ont participé à ce projet pour une présentation en simultané avec l’ensemble des pays concernés par l’exposition virtuelle. « Il s’agit d’enrichir le patrimoine iconographique de l’Indiaocéanie. Notre travail a été de collecter, de numériser et de décrire les fonds et les collections de chaque pays. Nous avons organisé deux séminaires, un à Maurice et un autre ici à La Réunion pour structurer ce réseau par des formations professionnalisantes. Le premier séminaire a permis de retenir les axes stratégiques à envisager pour l’identification des fonds éligibles. Nous avons également constitué un premier réseau de techniciens de la numérisation en relation avec les responsables scientifiques des fonds et des collections iconographiques. Le second séminaire a été consacré à la question de la description de l’image et les conditions juridiques de la diffusion aux publics », précise David Gagneur, le coordonnateur de l’exposition.L’enjeu primordial reste la diffusion de ce patrimoine iconographique et la possibilité de consultation depuis de multiples lieux et en tout temps. L’outil est simple et permet à travers une carte interactive d’avoir accès à un carnet de voyage numérique et intemporel dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. « Dès la création de l’Iconothèque, le Département avait tenu à ce que son rayonnement soit élargi à l’océan Indien… L’exposition que nous présentons illustre de façon exemplaire cette démarche », a précisé la vice-Présidente du Département déléguée aux affaires culturelles.Un site qui donne aussi à écouter la valeur ajoutée de cette mise en réseau pour chacun des pays participants « La mise en réseau du patrimoine iconographique est en quelque sorte un projet novateur et important pour le projet indianocéanique. Cette mise en réseau du patrimoine permet non seulement la connaissance mais aussi la reconnaissance », explique Docteur Toiwilou Mze Hamadi, enseignant chercheur et directeur du Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques aux Comores. Une entrée dans ces iconographies est aussi possible par pays. Une carte symbolique et interactive qui permet un cheminement dans le patrimoine de chaque contributeur. Un clic sur la région souhaitée aide à naviguer dans une galerie présentant une sélection d’iconographies. On peut alors aller plus loin dans la navigation en s’appuyant sur les puces chiffrées qui permettent de naviguer dans la sélection proposée par l’institution partenaire. Un filtre « Regards croisés » donne à découvrir ce que les partenaires possèdent sur les autres îles ou pays. Plusieurs actions de valorisation sont programmées dans le cadre de cette exposition virtuelle. Des expositions inter-îles et pays verront le jour grâce aux premiers lots qui seront mis en ligne par les partenaires. D’ores et déjà, deux résidences d’artistes ont intégré la dimension indiaocéanique dans leurs travaux, celle de Chloé Robert à Tamatave à Madagascar sous la forme d’un carnet de voyage illustré et celle de Kid kréol & Boogie aux Comores, à Madagascar et à Maurice. Ces derniers ont laissé des traces iconographiques de leur passage. L’Iconothèque proposera prochainement une application mobile qui permettra une interaction encore plus poussée avec les images.Dès à présent, découvrez et plongez dans l’univers des différents territoires à travers cette exposition virtuelle des images de l’océan Indien www.images-oceanindien.org (s'ouvre dans une autre page internet)L’Iconothèque Historique de l’Océan Indien (IHOI) a été créé en 2011 à l’initiative du Département de La Réunion avec pour mission la diffusion des ressources iconographiques conservées dans les plus anciennes institutions culturelles dont il a la charge. Par iconothèque, la Collectivité entend au sens large une banque ou base de données d’images indépendamment du support (gravures, peintures, photographies…) et procède à la mise en ligne de ces images. Véritable mémoire de l’océan Indien, l’Iconothèque a pour vocation entre autres de développer un large réseau d’échanges. Pour se faire l’IHOI a développé une véritable stratégie de coopération qui a permis dans un premier temps de lier des contacts et de se faire connaître pour ensuite établir les bases d’une co-construction avec un réseau partenarial.