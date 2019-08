Il agresse son ex-compagne à coup de hachette : Frédérick Fetisoi condamné à 15 ans de réclusion

Le 23/08/2019 | Par A.D-R.L | Lu 1044

Troisième et dernier jour de procès aux Assises ce vendredi. Frédérick Fetisoi est jugé pour tentative de meurtre sur son ex-compagne Le 19 février 2018, l'homme, au volant d'une voiture, accompagné de son dalon, David Metanire, avait provoqué une collision avec le véhicule de son ex-compagne. À bord également, le nouveau compagnon de celle-ci. Frédérick Fetisoi, était alors sorti de la voiture et avait attaqué son ex-compagne Joachime à coup de hachette, en pleine rue.Ce vendredi matin, 18 ans de prison ont été requis à l'encontre de Frédérick Fetisoi et 8 ans à l'encontre de David Metanire pour complicité.Le verdict est tombé en début d'après-midi, la cour a condamné Frédérick Fetisoi à 15 ans de réclusion criminelle. David Metanire a quant à lui été condamné à 5 ans de prison.