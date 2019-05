Il agresse une infirmière des urgences de St-Pierre: 6 mois ferme pour le trentenaire ivre

Le 14/05/2019

Jérome P, 36 ans, était jugé ce mardi pour avoir frappé une infirmière des services des urgences de St-Pierre.



Les faits se sont produits le 9 septembre 2018. Des centaines de passages de patients par jour - certains alcoolisés et/ou sous l’emprise de stupéfiants et donc parfois violents - pris en charge par un personnel médical fonctionnant à flux tendu et au moment des faits devant assurer leurs missions dans un service en plein travaux…



Jérome P est lui à mille lieux des difficultés rencontrées quotidiennement par ce personnel de santé. Le trentenaire a été hospitalisé après une soirée alcoolisée, drogué à son insu, assure-t-il, agressé après une tentative de vol de sa moto. Alors qu’une infirmière tente de bouger le brancard sur lequel il est installé et pourtant sanglé à son arrivée, il lui assène un coup de pied dans la mâchoire. Fort heureusement, l’infirmière s’en sort avec une contusion et un jour d’ITT mais le choc est surtout psychologique.



"Je regrette, je ne me souviens pas", a exprimé le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de St-Pierre. Père d’une fillette, 17 condamnations sévères à son casier judiciaire, il assure vouloir changer de vie pour elle, sanglots dans la voix.



Loin de se laisser émouvoir, le tribunal l’a condamné à 6 mois de prison ferme aménageables.