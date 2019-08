Il arrache la tête d’un coq vivant avec ses dents

JE PENSE QUE TOUT PETIT IL A DU RECEVOIR UNE PELOTE EN PLEINE TRONCHE . IRRÉCUPÉRABLE Dans ce coin de France d'ailleurs il y en a beaucoup qui n'ont pas évolués au niveau de la barbarie , corrida , tauromachie , course de taureau et j'en passe . J’espère qu'il va débourser un max .

2. jerome DIJOUX le 11/08/2019 14:56



Quelle différence entre couper la tête d'une poule avec un couteau ou un autre objet tranchant comme les dents. Bientôt on ne pourra plus péter sous peine d'augmenter les gaz à effet de serre et d'être rendu responsable des dérèglements climatiques.