Il détourne l'argent de son entreprise pour se payer une Bentley

Le 30/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 83

Un homme a été arrêté dans un premier temps dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Mais, au cours de l'enquête, les gendarmes ont découvert des chiffres et mouvements financiers, ils ont ainsi signalé au parquet ces éléments constitutifs de fraudes fiscales.



Une enquête a été ouverte et l'homme, avec sa compagne, ont été appelés devant la barre du tribunal pour des faits remontants à 2004. Agent immobilier de métier, l’homme aurait oublié de déclarer intégralement ses revenus depuis cette période, déclare le JIR.



Alors que le FISC lui a réclamé la somme de 1,5 millions d’euros sur la période retenue par la prévention, le vrai montant détourné est d'autant plus important. De l'argent qui a très souvent atterri directement dans les poches du fraudeur. "Superbe berline Bentley dont la location a été assurée par une des entreprises contre 2900 euros par mois, études universitaires du fiston installé en Australie payées par le compte-courant de la société, prêt personnel de 80 000 euros remboursé par l’entreprise, logement du couple, frais de bouche…" souligne toujours le JIR.



Pour se justifier, l'homme confie seulement être un mauvais gestionnaire. Parti s'exiler à l'Île Maurice, il déclare être parti sans un sou. Malgré sa tentative de défense, une amende de 30 000 euros s'ajoute aux 1,5 millions déjà demandés. Il écope d’une peine de prison de deux ans dont un an avec sursis et sa compagne à un an avec sursis.