Il est impossible de valider ses choix sur Parcoursup mais c'est normal

Le 17/05/2019 | Par LG | Lu 459

La plateforme Parcoursup est figée pour certaines formations. Mais ces difficultés ne sont que passagères selon le rectorat.

Les élèves réunionnais qui ont tenté depuis 24 heures de valider leur choix sur la plateforme en ligne Parcoursup, peuvent rencontrer des difficultés dans leur tentative.



"Nous sommes sur la page de validation mais nous ne pouvons que consulter les formations et à aucun moment les valider et c'est comme ça depuis jeudi matin", nous informe un parent d'élève situé à Saint-Joseph, inquiet de voir que, localement, la plateforme n'est pas accessible, laissant du coup un temps d'avance pour les élèves se trouvant dans l'Hexagone.



Contacté, le service d'orientation du rectorat confirme que la plateforme nationale est en train d'être réinitialisée et ce dans plusieurs formations.



Le fait que les lycéens ne puissent actuellement cliquer sur les formations désirées est donc normal et intervient tant à La Réunion qu'au plan national. Ce n'est qu'une question de minutes avant que cette réinitialisation soit complète. Les futurs étudiants auront ensuite la possibilité de sélectionner la formation souhaitée l'an prochain.



Le rectorat rappelle que différents moyens d'information sont mis à la disposition des élèves de La Réunion. Les équipes du rectorat restent mobilisées ce samedi et dimanche pour répondre aux éventuelles difficultés rencontrées par les lycéens de l'académie.



Les numéros dédiés à Parcoursup au service académique d’information et d’orientation sont disponibles durant toute la phase d’admission et sont le 0262 48 27 84 ou le 0262 48 27 88.



Il est aussi possible d'être conseillé via la messagerie "Contact" disponible dans le dossier Parcoursup du candidat