🌡️ Températures prévues

➡️le soleil se montre généreux pour la seconde matinée consécutive. L'impression de beau temps général n'est pas altérée par des nuages qui traînent par places.Le matin estival donne un coup de fouet aux thermomètres qui dépassent rapidement les valeurs de Novembre.Sur les plages de l'Ouest on dépasse allègrement 30°. Voir détails ci-dessous.En milieu de matinée des nuages bourgeonnent déjà sur les pentes Est et Nord . Le ciel des pentes Ouest et Sud est à l'unisson un peu plus tard.➡️la couverture nuageuse péi offre un dégradé de gris et domine dans l'intérieur et les hauts.Des averses se déclenchent localement. De concert les nuages gagnent du terrain vers le littoral et finissent leur course parfois au niveau de l'océan.En l'absence de vent bien établi toutes les zones littorales peuvent être temporairement mouillées par débordements. On peut cibler la côte Nord en premier lieu.est remarquablement faible.est peu agitée dans l'ensemble en dépit d'une petite houle résiduelle sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Température du lagon: proche de 26°.➡️➡️05h30 le 20 --18h37 le 19🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :