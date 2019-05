"Il faut que l’écologie devienne définitivement la matrice à travers laquelle on va redéfinir l'économie"

"Il faut que l’écologie devienne définitivement la matrice à travers laquelle on va redéfinir l'économie"

Le 10/05/2019

Le parti Europe écologie les Verts Réunion tenait une conférence de presse ce jeudi 9 mai. Voici l'intervention de sa représentante klocale aux Européennes, Geneviève Payet :

Si j’ai accepté de représenter notre parti à La Réunion pour cette élection européenne c’est parce que j’ai la conviction que nous ne pouvions pas ne pas parler de notre île face à la situation actuelle que traverse notre planète. Inutile de nous attarder sur ceux qui veulent "sauver la gauche" ou "mettre la raclée à Macron", nous n’avons pas le temps de vous parler de l’écume du moment. Nous, nous sommes, comme depuis le début, au front de l’écologie. Et nous n’avons pas changé de cap. Nous n’avons pas de temps à perdre non plus avec ceux qui collectionnent les petites phrases cinglantes et qui font de la calomnie un art. Certains sont passés du "green-bashing" qui les a vu pilonner nos positions par leur acharnement productiviste, au "green-washing" qui les amène à repeindre en vert leurs discours pour trouver une jouvence électorale. Face à cela, retenons une formule célèbre : "D’abord ils vous ignorent, puis ils vous moquent, après ils vous combattent et enfin vous gagnez". Retenez juste qu’après avoir été ignorés par la pensée hégémonique de la croissance aveugle et facile, moqués pendant des années parce que nous faisions de la question écologique l’enjeu déterminant de notre combat, après avoir été critiqués parce nous étions trop radicaux dans notre approche des enjeux environnementaux, nous voilà copiés de toute part. On ne parle plus que d’écologie. Et face à cela nous sommes clair : Pas d’opportunisme, en somme pas d’écologie sans écologiste ! Nous nous mettons au diapason de la jeunesse du monde, qui vient de donner un nouveau souffle au mouvement écologiste en se mobilisant pour sauver le climat. Merci à cette "génération climat" de secouer les inerties, de bousculer les règles obsolètes d’un monde à l’agonie, de faire entendre la voix de celles et ceux qui refusent l’ordre établi des choses. Comme eux, nous n’avons ni le temps de tergiverser, ni l’envie de céder, ni le droit de perdre. L’imagination est notre arme. Nos adversaires ont longtemps pensé détenir le monopole de la force symbolique. Notamment armés de la puissance de propagande de la publicité, nos ennemis productivistes ont voulu imposer l’idée que la consommation effrénée était le stade ultime de l’épanouissement individuel. Ils ont généré frustration, haine de soi, dégoût des autres, en érigeant des normes qui sont autant de prisons pour l’esprit. Pour avoir participé à l’immense Marche pour le Climat en mars dernier à Paris, je dis merci aux milliers de personnes qui se jettent dans la lutte parfois pour la première fois, avec une énergie magnifique et des banderoles dont la créativité et la singularité est remarquable.

Pour cette raison, nous défendons dans notre programme la mise en place d’un traité environnemental pour instaurer une obligation générale de protection du climat et des limites planétaires, pour reconnaitre le crime d'écocide en tant que destruction délibérée et complète d’un écosystème.



Nous voulons graver dans le marbre un droit à la nature. Comme nous l’a dit Marie TOUSSAINT lors de sa visite, nous voulons le respect de l’empreinte écologique avant tout, la nature n’a pas d’avocat pour être défendue face à ceux qui l’attaquent de toutes part. Nous voulons avec l’Europe mettre un terme à l’économie productiviste dopée par des subventions alors que des industries toxiques ne respectent pas le principe de base pollueur-payeur (ex : les centrales à charbon).Et, pire, il faut que les experts de l’ONU publient ce lundi leur rapport alarmant sur la biodiversité pour que soudain on nous annonce une nouvelle série d’actions pour faire face à l’urgence climatique ... Il faut arriver à cet extrême, au bord du gouffre, pour qu’enfin au plus haut niveau on prenne conscience du désastre que l’on voulait cautionner sur l’autel de l’économie de marché. Enfin, un retour à la raison est-il en train de s’amorcer ? Notre gouvernement réalise tout d’un coup que le projet de la Montagne d’Or en Guyane, pourtant tant décrié depuis tant d’années, arguments scientifiques à l’appui, puisse être remis en question !!!Mais nous ne sommes pas dupes, ce n’est pas un virage, juste un mirage !Nous refusons l’effondrement du vivant ! C’est pour cela que nous nous battons pour l’effondrement d’un système inique qui exploite, pille, asservit, détruit et tue sans relâche. D’un système qui, au nom d’un évangile de la compétitivité et du profit, n’hésite pas à vendre nos fleuves, nos mers, nos forêts, ... comme un bien leur appartenant, alors qu’il s’agit de biens communs dont notre vie dépend et que nous avons la responsabilité de protéger.Il faut que l’écologie devienne définitivement la matrice à travers laquelle on va redéfinir l'économie, l’aménagement du territoire, la démocratie, donc l’égalité sociale ... Toutes les politiques publiques doivent répondre à l'objectif du climat. La France aurait tout à gagner à se doter de juridictions et d’un parquet spécialisé dans la lutte contre la criminalité environnementale. Les politiques européennes et françaises ne sont pas assez efficaces.Le réchauffement climatique a des conséquences désastreuses sur l’égalité sociale (Ex : le Bangladesh, ou encore les Kiribati, dans le Pacifique, où la population a dû dresser des digues de fortune et planter des palétuviers pour contenir la mer qui, à chaque tempête, s'infiltre un peu plus, érode les côtes, salinise les puits, ruine les plantations). Nous disons qu’il n’y a pas de justice climatique sans justice sociale, et inversement.