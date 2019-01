Il frappe sa compagne enceinte de 7 mois: 6 mois ferme

Le 17/01/2019 | Par N.P | Lu 406

Hier comparaissait à Champ-Fleuri un homme accusé de violences conjugales. La scène s'est déroulée vendredi dernier, dans la cité de l'Oasis à Saint-André. Une femme enceinte de 7 mois gisait sur le dos, en contrebas du balcon de son appartement. La jeune femme a sauté du balcon pour fuir les coups de son compagnon.



A la barre, l'accusé de 29 ans s'est montré doux comme un agneau, expliquant qu'il s'agit d'un complot, et que les coups n'auraient été que deux claques à sa compagne en crise d'hystérie, ainsi qu'une petite fessée au marmaille de 4 ans. La cour n'a pas cru les explications du concubin, estimant qu'une femme enceinte de 7 mois qui saute d'un balcon, mettant ainsi en danger la vie de son bébé, le fait pour fuir un plus grand danger, en l'occurrence la violence d'un homme.



Le conjoint violent écope de 6 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt. Il aura obligation de soins à la sortie, et interdiction d'entrer en contact avec sa victime.