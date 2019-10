Il frappe sa compagne pour la "cadrer"

Le 01/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1046

Un homme de 26 ans a été condamné à 15 mois de prison dont 6 avec sursis après avoir porté plusieurs coups sur sa compagne.



Les faits se sont déroulés il y a quelques jours à Saint-Pierre, comme le raconte le Quotidien. C’est en sortant d’une soirée chez des amis que le jeune homme s’en prend à la mère de ses deux enfants : il lui porte plusieurs coups au visage avant de la pousser contre la voiture et de la faire chuter.



Face au miroir, la jeune femme est choquée par les marques sur son corps et son visage. C’est l’électrochoc qui la pousse à mettre fin à cette relation toxique. Car son compagnon violent n’en est pas à sa première fois.



La mère de famille a depuis quitté le domicile conjugal et son emploi où ils travaillaient ensemble.