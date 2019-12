Il frappe son voisin à mort et demande sa liberté en attendant son procès

Ce 31 décembre, un détenu s’est présenté devant la Chambre de l’instruction pour demander sa mise en liberté en attendant son procès devant la cour criminelle. C'est devant cette juridiction qu'il sera jugé pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.



Les faits remontent à février 2018. Alors que deux familles voisines sont en conflit à cause d’une histoire de terrain à Saint-Louis, une dispute éclate entre deux hommes. Il s’agit du détenu et de son voisin. Ce dernier est accusé de pratiquer de la sorcellerie sur le frère du premier. Des coups seraient échangés, puis le premier s’arme d’un flexible hydraulique de tracteur. Il frappera la victime à plusieurs reprises, causant sa mort. Selon un témoin sur place, la victime n’avait présenté aucun signe d’agressivité.



" Je regrette ce qu’il s’est passé. Je veux partir travailler pour soigner ma famille. Ma femme ne s’en sort pas seule, explique le maraîcher au casier judiciaire vierge. Si je ne sors pas, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Monsieur Dennemont était une bonne personne. Tout ce que les témoins disent est vrai, je prends entière responsabilité".



Le casier vierge du détenu plaide en sa faveur, selon son avocat



Si l’avocat général se dit content de l’entendre, "enfin", il demande son maintien en détention pour éviter "la pression sur les témoins" et un "risque de renouvellement des faits", au vu de la tension toujours existante entre les deux familles. Il évoque aussi "le trouble exceptionnel à l’ordre public" suite à la mort gratuite d’un homme, que pourrait engendrer sa libération.



Mais pour Me Normane Omarjee, avocat de la défense, le plus important est qu’il se rende devant la cour criminelle, même s’il se trouve sous contrôle judiciaire. Selon lui, ce sera le cas. Pour ce qui est de la pression exercée sur les témoins, "tout a déjà été dit et enregistré, aucune pression n’est possible".



Concernant le possible renouvellement des faits, l’avocat rappelle le casier vierge de cet homme qui a "pété les plombs" après des années de conflit. "C’est arrivé tellement vite".



La demande du détenu a été rejetée.