Il harcèle son ex-femme, monte ses enfants contre elle: Un pervers narcissique condamné

Le 17/05/2019 | Par PB | Lu 1054

C’est un profil de prévenu bien inquiétant qui s’est présenté ce jeudi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. Sympathique, charmant, intelligent côté pile. Manipulateur, sentiment de supériorité, absence d’empathie, côté face. L’homme d’une quarantaine d’années, fonctionnaire de l’Education nationale, accusé d’harcèlement, de menace et de violence sur son ex-femme, a tout du pervers narcissique.



Guillaume D a usé des pires stratagèmes pour maintenir sous son emprise son ex-femme mais aussi leurs deux enfants. Si les premières années de vie commune se déroulent sans encombre, la situation se dégrade au moment où Laurence tombe enceinte de leur premier enfant. Elle tente bien de partir à plusieurs reprises mais revient jusqu’à la séparation en 2008 et le divorce en 2014. Mais le lien n’est pas rompu, pour les deux enfants évidemment mais aussi parce qu’il ne la lâche pas et qu’il est parvenu à s’insinuer dans l’esprit de Laurence. Elle ne se voit qu’à travers ses yeux, son jugement nécessairement dévalorisant et l’empêche de construire de nouvelles relations amoureuses.

L’ombre de Virgile le Vigilant



Véhicule à plusieurs reprises dégradé, inscriptions injurieuses sur sa porte, excréments déposés sur son palier, insultes, menaces, violences…Guillaume D nie jusqu’à son identité en l’affublant d’un nouveau prénom.



Hier face à la justice, le charme et la séduction n’ont pas opéré. A la barre, Guillaume D se montre pointilleux, parfois impérieux avec pour stratégie de remettre en cause chaque témoignage, chaque fait pour les retourner contre son ex-femme, elle "manipulatrice et menteuse". Et cela quand ce n’est pas l’instruction du dossier mal faite ou les droits de la défense bafoués.



Au tableau des faits décrits s’ajoute un mystérieux personnage dont à l’issue de l’audience, l’existence réelle pose encore question. Les premiers mails de cet homme qui se présente comme un ami de Guillaume D arrivent en 2014. Au fil des échanges virtuels, entre eux nait une complicité, puis le début d’une histoire d’amour. "Virgile a été salvateur pour moi. Je me suis exagérément investie. Je me suis raccrochée à lui", reconnait Laurence, fragile. Pour autant l’homme semble en savoir beaucoup trop sur sa vie. Le doute s’installe. Son ex-mari se cache-t-il derrière ce Virgile? Voir cet homme en chair et en os fera même l’objet d’un chantage et d'un jeu perfide dans lequel Guillaume D pousse son ex-femme dans les bras du Virgile qui pourrait être un ami, un certain Patrick B.