Il insulte Emmanuel Macron et Didier Robert: 1000€ d'amende avec sursis

Le 07/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 126

Un homme de 43 ans était jugé pour injure publique ce jeudi devant le tribunal correctionnel. Il s’agit d’injures proférées sur les réseaux sociaux au moment des manifestations des gilets jaunes il y a un an. Emporté par l’excitation du moment, il s’est filmé et a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux. « Didier Robert, fé bour a ou, fé bour out momon, fé bour la momon Macron ! » s’exclame-t-il devant la caméra.



"J’ai été manipulé, j’étais un pion jetable et le porte-parole de certains, dans un délire de fraternité, explique-t-il devant les magistrats. Aujourd’hui j’ai rompu avec le militantisme et la politique". Mais ce qui n’arrange pas son cas, c’est sa condamnation en début d’année pour apologie du terrorisme. Une vidéo de lui mimant un égorgement avait également circulé.



"Le contexte voulait ça, mais je le regrette". Il a été condamné à une amende de 1000 euros avec sursis.