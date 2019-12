Il lui tire une balle dans le visage sous les yeux de sa petite fille puis demande à sortir de prison

Le 17/12/2019 | Par SH | Lu 2309

Les chances sont faibles. Mickaël Valliamé demandait ce mardi à sortir de prison pour pouvoir reprendre son poste à la mairie de Saint-André et s’occuper de ses sept enfants. Qui ne tente rien n’a rien, après tout.



Mais cet habitant connu de la Ravine creuse y est allé un peu fort le 17 juin 2018 devant le stade Paquiry où se tenait un match de foot. Un conflit de longue date le pesait manifestement. Accompagné de son fils de 17 ans, Mickaël Valliamé affronte la victime, Olivier Araye, alors qu’il est accompagné de sa petite fille et son neveu. Le fils de Mickaël Valliamé va alors chercher un fusil et le donne à son père. Ce dernier tire dans le visage d’Olivier Araye qui tombe par terre. Il lui assène alors plusieurs coups de crosse à la tête avant que son fils ne prenne la relève. À tel point que la crosse se casse. Le tout devant la petite fille. L’homme sera hospitalisé dans un état grave, mais survivra.



Une enquête de voisinage révélera que Mickaël Valliamé "faisait régner la terreur dans la Ravine creuse". Pour l’avocate générale, il s’agit d’un homme "violent, alcoolique et toxicomane" qui est "parti à la chasse". Elle demande sans surprise son maintien en détention avant son procès devant les Assises. La chambre d’instruction rendra sa décision jeudi.