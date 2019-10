Il met un coup de télé dans la tête de sa femme : 6 mois de prison avec sursis

Le 02/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 819

Le couple avait consommé de grandes quantités d’alcool dans leur maison de la Plaine-des-Palmistes au moment des faits. Le 8 mai dernier, tout commence alors que la femme reproche à son époux le volume trop haut de la télé qu’il regarde, et lui lance une bouteille de parfum.



En réponse, son époux se saisit de l’écran et lui assène un coup en pleine tête. La blessure nécessitera plusieurs points du suture. La scène se déroule sous les yeux de deux de leurs quatre enfants comme l'indique la presse écrite.



Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné l’homme à six mois de prison avec sursis. Le couple a depuis entamé une procédure de divorce.