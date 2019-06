Il s'était immolé par le feu devant le domicile de sa fille: le gramoune placé dans le coma

Le 20/06/2019 | Par NP | Lu 881

Le gramoune qui s'était immolé par le feu devant le domicile de sa fille mardi matin à Duparc a été placé dans le coma nous apprend Le Quotidien.Son corps a été brûlé à plus de 80% et l'octogénaire bénéficie également d'une assistance respiratoire, son pronostic vital étant engagé.Les auditions se sont poursuivies hier et l'enquête est toujours en cours.