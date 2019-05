Il s'introduit au domicile de son ex-compagne: Le récidiviste condamné à 8 mois ferme

Le 14/05/2019

Jugé hier dans le cadre de la comparution immédiate au tribunal correctionnel de St-Pierre pour s'être introduit au domicile de son ex-compagne, un homme d'une cinquantaine d'années, sans-domicile fixe, a été condamné à 8 mois de prison ferme. Le quinquagénaire venait pourtant d'écoper d'une peine de prison avec sursis deux jours plus tôt pour les mêmes motifs relate le Journal de l'île.



En effet, après sa condamnation, il avait pénétré le 12 mai dernier au domicile de son ex-compagne à l'aide d'un pied de biche. Lors de l'audience, pour se justifier, l'homme, déjà condamné a déclaré n'avoir plus aucun toit, alors qu'il travaille.



Alors que les réquisitions tablaient sur une peine de six mois de prison ferme, la cour a été au delà en condamnant le prévenu à deux mois supplémentaires de prison ferme.