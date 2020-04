Il sort de prison et agresse plusieurs personnes

Le 07/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1310

Le jour de sa sortie de prison, ce Saint-Josephois SDF s’en prend à un groupe de personnes, réunies dans un parc du Butor pour boire de l’alcool.



Arrivé à vélo, il se jette sur les individus et distribue coups de poing et coups de pied. L’une des victimes le reconnaîtra malgré ses tentatives de cacher son visage.



Il est retrouvé quelques jours plus tard par les policiers de Saint-Pierre, qui le remettent aux gendarmes partis à sa recherche, comme le relate le JIR. Présenté au tribunal hier, il a été condamné à un an de prison avec mandat de dépôt, et 4 mois de plus pour des faits de violences antérieurs.



L’une de ses victimes était toujours hospitalisée hier.