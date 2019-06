Il souffle mais souvent au soleil. Webcams du volcan incluses.

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

1:

l'alizé baisse d'un petit cran mais souffle encore jusqu'à 70km/h. La mer est houleuse alors que le soleil est vaillant.

La haute mer reste houleuse avec des vagues de l'ordre de 2.5m .

Les sorties en mer restent déconseillés.

le ciel

Cet après midi

Jeudi copie à peu de choses près Mercredi. Vent et soleil majoritaires.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

les températures sont plutôt agréables dans les hauts au soleil comme hier au volcan et sur les plaines. Une fois le soleil couché la sensation de fraîcheur s'installe rapidement même sur le littoral.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

Publications récentes:

https://www.meteo974.re/MAURICE-un-vent-de-ouf--104km-h-a-la-Montagne-des-Signaux_a916.html

https://www.meteo974.re/Arabian-Sea-TC-VAYU-02A-now-a-category-1-US-intensifying-with-landfall-as-a-strong-category-2-forecast-just-after-36h_a917.html

https://www.meteo974.re/Eruption-point-meteo-de-midi-sur-la-region-du-volcan-et-de-la-RN2_a914.html

2019 JUIN 12 06H05Température du lagon: autour de 26° celsius2:a souvent fière allure ce matin et le soleil sort vainqueur sauf sur les flancs Est du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose où les nuages font de la résistance.Comme prévu une petite averse a été observée du côté de Sainte Rose en fin de nuit. On peut espérer néanmoins des plages d'éclaircies durant la journée.Le volcan lui même devrait rester au dessus du tapis nuageux et Sa Majesté pourrait afficher un joli 16° au gîte dans la journée.Bourg Murât: 4.2°, la Nouvelle: 5.8°, Maïdo: 6.1°, Petite France: 7.1°, Cilaos: 7.3°, Bellecombe: 7.6°, PDPalmistes: 9.5°, Gillot: 19°, PD3Bassins: 19.4°...les nuages se regroupent modérément dans l'intérieur de l'île et sur les pentes du nord-ouest. Il peuvent lâcher quelques brèves et modestes averses. Les sommets dominent la couverture nuageuse la plupart du temps. Alternance de nuages et d'éclaircies dans les cirques.Les éclaircies résistent sur le littoral sauf sur le sud-est et éventuellement par débordement sur le nord-ouest.Maximum de 26° celsiusMaximum de 27/28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 24/25° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 15/16° celsiusMaximum de 15° celsiusMaximum de 18° celsiusMaximum de 20° celsiusMaximum de 21/22° celsiusMaximum de 21° celsiusJe vous souhaite un excellent Mercredi !Patrick Hoareau.