Il voulait organiser une manifestation de soutien à Mickaël Harpon: Hadama Traoré placé en garde à vue

Le 10/10/2019 | Par NP | Lu 580

Alors qu'il souhaitait organiser ce jeudi à Gonesse (Val-d'Oise) une manifestation de soutien à Mickaël Harpon, l'auteur de la tuerie à la préfecture de police de Paris, le militant Hadama Traoré a été placé hier en garde à vue pour "menaces et actes d'intimidation sur une personne exerçant une fonction publique ou d'utilité collective, menaces de crime contre les personnes et outrage".



L'objet de cette manifestation avait pour but de "rendre hommage aux policiers assassinés à la préfecture de police" mais également "de dénoncer la désinformation médiatique et politique..."



Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale et le domicile d'Hadama Traoré a été perquisitionné. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a indiqué que "la manifestation prévue à Gonesse en soutien à l'assassin de la préfecture de police est une infamie et une insulte à la mémoire de nos policiers. Je me suis entretenu avec le préfet du Val-d'Oise : le rassemblement va être interdit".



Par ailleurs, le locataire de la Place Beauvau a annoncé son intention d'alerter la justice sur les propos tenus par Hadama Traoré sur les réseaux sociaux. Dans un message posté sur Facebook, Hadama Traoré avait affirmé que Mickaël Harpon "n'était pas un extrémiste religieux" et que ce dernier souffrait de son handicap (l'auteur de la tuerie était décrit comme sourd et muet).