Il voulait violer et tuer sa camarade : Un lycéen mis en examen

Le 21/05/2019 | Par A.D-S.H | Lu 796

Un lycéen de 18 ans était présenté au palais de justice de Saint-Denis ce mardi matin. L'adolescent avait voulu violer et tuer l'une de ses camarades. Les faits se sont produits vendredi dernier. Le jeune homme avait entraîné la jeune fille de 17 ans dans un entrepôt désaffecté à Sainte-Marie. L'adolescente, si elle a pu échapper au pire en prenant la fuite, a reçu plusieurs coups de barre de fer.



Les deux jeunes sont scolarisés au lycée Le Verger de Sainte-Marie. Interpellé dimanche et placé en garde à vue, il a expliqué aux gendarmes son sinistre plan.



Ce mardi matin, il été présenté au procureur de la République ainsi qu'au juge des libertés et de la détention. Il vient d'être mis en examen pour tentative de viol, tentative d'assassinat et son placement en détention a été prononcé autant par le procureur que le JLD au vu de la gravité des accusations. Il ressort de son passage devant le tribunal ce matin que le jeune homme a été très diserte sur le plan qu'il s'apprêtait à exécuter vis-à-vis de sa camarade.