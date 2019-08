Il y a 4 ans: "GONI" passait sur les îles Yaeyama: rafale de 252km/h enregistrée sur terrain plat

REUNION

Bonjour toutes et tous!

1: il y a 4 ans de cela

le typhon GONI(16W)

passait sur les îles Yaeyma situées à l'Est de Taiwan.



La saison cyclonique était alors d'un tout autre calibre que celle que nous suivons en ce moment sur l'Hémisphère Nord...



2: alors tout juste classé cyclone intense de premier stade le météore allait secouer durement les îles japonaises qui sont par ailleurs très habituées aux typhons. Elles comptent parmi les régions les plus touchées au monde par les cyclones et les cyclones intenses.



3: néanmoins une rafale de 252km/h fut enregistrée. Un rare exemple de vents supérieurs à ceux estimés au préalable.



Heureusement les habitations sur Iriomote et Ishigaki sont très résistantes.



4: le système n'étant pas analysé comme particulièrement puissant au départ les chasseurs de cyclones ne sont pas précipités sur les petites îles...



La Nature garde son lot de surprises.



Cheers,

Patrick Hoareau.