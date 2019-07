Il y a 50 ans, Neil Armstrong marchait sur la lune. Quels souvenirs en gardent les Réunionnais ?

Le 15/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 839

Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, l'Homme marchait pour la première fois sur la lune. C'est Neil Armstrong qui fut le premier à y poser le pied, quatre jours après le décollage de la mission spatiale Apollo 11 du centre spatial John F. Kennedy, à Cap Canaveral, en Floride. "C'est un petit pas pour l'Homme, mais un bond de géant pour l'humanité", avait-il lancé.

L'événement a marqué le monde entier et nombreux sont les Réunionnais qui s'en souviennent comme d'un moment "extraordinaire". Nous avons demandé à nos gramounes de nous ramener 50 ans en arrière et de nous raconter leurs souvenirs de ce grand moment.