Il y a 90 ans, le premier avion venu de France métropolitaine se posait sur le sol réunionnais

Le 26/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 756

C'est le 26 novembre 1929 que pour la première fois le "Farman", un avion piloté par le trio Goulette-Marchesseau-Bourgeois, se posait en terre réunionnaise. L'équipage, parti du Bourget le 17 octobre, ralliait l'île de la Réunion au Vieux Continent, après une escale d'un mois à Madagascar.



Ce vol fut une aventure épique pour ce trio de pilotes qui parcouraient les 12 000 kms en faisant de nombreuses escales. Leur avion, équipé d'un moteur de 230 cv, avait une autonomie de 700 kms et pouvait grimper jusqu'à 6500 m d'altitude. Ils atterrissent sur la Grande Île le 27 octobre au matin après avoir traversé l'Afrique d'Ouest en Est.



Si se poser à Madagascar n'était pas chose facile, la vaste étendue du continent permettait d'avoir un repère visuel. La difficulté pour rallier l'île de la Réunion est toute autre. Il leur faut naviguer à vue sans repère visuel. Pour ce faire, l'équipage prépare minutieusement son vol. En plus de l'ajout d'un réservoir supplémentaire de 300 litres, ils décident se caler avec le navire qui fait la liaison Madagascar-Réunion.



Pour se faire, le Commandant du navire accepte de forcer sur les moteurs afin de laisser une trace de fumée visible du ciel afin de guider l'avion. Le navire partira le 25 novembre à 16h de la Grande Île, l'avion décollera le 26 novembre à 6h. Après 3 heures de vol, l'équipage a un visuel sur le navire qui lui indique alors le cap. C'est à 12h20 que l'aéronef apparaît dans le ciel réunionnais ou une foule immense est venue pour l'événement.



Après deux tentatives infructueuses pour se poser, la troisième est la bonne. Pour la première fois, le 26 novembre 1929, un avion venu de France se pose en terre réunionnaise. L'île de la Réunion se rapproche alors de la métropole, laissant ainsi entrevoir la promesse de nouvelles perspectives pour son développement économique et plus encore.