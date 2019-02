Ile Maurice : Plus de 50 voitures endommagées à Terre-Rouge

Le 18/02/2019 | Par E. Moris

Situation catastrophique à Terre Rouge.



En quelques minutes, les maisons ont été inondées, causant des dégâts matériels considérables, et les voitures piégées par la boue et la soudaine montée des eaux.