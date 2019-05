Île d’Oléron : Un coq devant le tribunal pour nuisances sonores

Le 14/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 356

Maurice, jeune coq de l’Île d’Oléron, pourrait bien finir au tribunal aux côtés de sa propriétaire. Son chant matinal est à l’origine d’un conflit entre Corine et ses voisins sur l’île d’Oléron. Le couple qui possède une maison de vacances tout près a porté plainte pour nuisances sonores, comme relaté par La Dépêche.

Corine est convoquée devant le tribunal d’instance de Rochefort le 6 juin prochain, et elle compte bien emmener Maurice, son jeune coq, avec elle. Le gallinacé est à l’origine d’un conflit entre sa propriétaire et ses voisins, qui ne supportent plus d’être réveillés par le chant matinal de Maurice.



Poursuivie pour nuisances sonores, Corine fait part de sa colère face à ce couple qui n’est là que "deux fois par an sur l’île. Moi, ça fait 35 ans que j’habite ici", a-t-elle confié à La Dépêche.



La propriétaire du coq a lancé une pétition pour sauver Maurice, qui a déjà recueilli près de 30.000 signatures. Maurice et Corinne ont également obtenu le soutien du maire de Saint-Pierre-D’Oléron. L’habitante de l’île d’Oléron a également porté plainte pour harcèlement moral.