....surtout là en période électorale les services seront plus fréquents....beaucoup doivent marcher avec ptit sachet dans la poche......! pauvre Réunion on avance pas.....ou mal!

Et après on s étonne que les volailles arrivent en tête dans les ADN retrouvés dans les estomacs des squales... y a des sacrifices partout.faut Que les cérémonies tamouls ne se passent plus qu aux temples. Zot i toye les espaces publics

8. ti cok le 12/02/2020 11:28



à savoir que pour le dieu Mourouga il n'y a pas de sacrifice animal, et lorsque qu'il y a des cérémonies avec les sacrifice animal , les animaux sont utilisés pour le repas qui suit la cérémonie et non pas jetés....

lé facile mette toute zafèr dessi le dos malbar ... mi rapel na demoune la tué bèf la jette le reste dans champs canne certain la di c'est malbar ... arrète in peu rensigne a zote avant d'acuser...