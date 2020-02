Commentaires (18)

1. francais le 12/02/2020 10:23

ben quoi c’est le " vivre ensemble" !!!! moi je pollue et toi tu ramasses !!!!!!!!!!!!!!!

2. eric le 12/02/2020 10:33

A notre epoque il serait souhaitable d arreter de tuer des animaux pour des raisons religieuses

personne ne va s elever

ni societe en charge de la protection animal



encore moins nos elus qui parfois font partie de ce systéme









3. Veridik le 12/02/2020 10:53

Mais il faut surtout rien dire parce "nout zancet' i fait ça depuis des zanné"

4. Modeste le 12/02/2020 10:59

....surtout là en période électorale les services seront plus fréquents....beaucoup doivent marcher avec ptit sachet dans la poche......! pauvre Réunion on avance pas.....ou mal!

5. Le Jacobin le 12/02/2020 11:10

Certains seront soient élus au premier tour, soient battus au deuxième tour !

En tout cas les animaux sont morts.

6. Zoé le 12/02/2020 11:14

Et après on s étonne que les volailles arrivent en tête dans les ADN retrouvés dans les estomacs des squales... y a des sacrifices partout.faut Que les cérémonies tamouls ne se passent plus qu aux temples.

Zot i toye les espaces publics

7. Dan l''mur le 12/02/2020 11:27

C''est étonnant ,ma religion c''est le bon sens , et si certains croient à une parole divine ,je ne suis pas sûr que dame nature approuve , mais bon ,le retour de bâton va être violent !

8. ti cok le 12/02/2020 11:28

à savoir que pour le dieu Mourouga il n'y a pas de sacrifice animal, et lorsque qu'il y a des cérémonies avec les sacrifice animal , les animaux sont utilisés pour le repas qui suit la cérémonie et non pas jetés....

lé facile mette toute zafèr dessi le dos malbar ... mi rapel na demoune la tué bèf la jette le reste dans champs canne certain la di c'est malbar ... arrète in peu rensigne a zote avant d'acuser...

9. Zozo le 12/02/2020 11:49

Certes la été fait par un malbar mais il faut pas fait cette amalgame. Un malbar qui fete le dieu MURUGA i sava pas fait service , i fo li lé pur pendant son 10 jours de careme.

10. Zozo le 12/02/2020 11:51

Nena demoune i crie beurk , i fo pas tué . Mais apres a zot meme premier pour assis sur la table quand i donne mangé

11. Muruga le 12/02/2020 12:31

Merci pour vos sacrifices mais je ne suis pas fan de poulets !

n oubliez pas les prieres et les offrandes pour

le dieu du volcan pythonesha lui il prends tout comme offrandes.

12. Tamoul végétarien le 12/02/2020 12:43

Moi je ne pratique que l'hindouisme végétarien tel qu'il est pratiqué en Inde ou à Maurice. J'ai toujours dénoncé ces pratiques d'un autre temps toujours présentes à la Réunion. Mais c'est un sujet très sensible ici, on est critiqué dès qu'on se prononce contre ces pratiques. Néanmoins, je pense qu'il faut faire attention aux accusations faites par les uns et les autres. Est-ce que les accusateurs ont vu ceux qui ont déposé ces cadavres d'animaux. Parce que ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, même si je suis végétarien et que je n'assiste pas à ces cérémonies sacrificielles, je sais qu'une fois sacrifiés, les animaux sont traditionnellement cuisinés en massalé et en civet pour un grand repas avec beaucoup d'invités. Mais pas jetés, surtout qu'apparemment ce n'est pas donné, les coqs et les cabris en ce moment !

13. MôveLang le 12/02/2020 13:17

Koi cérémonie religieuse, les animaux ne sont même pas sacrifiés, la tête lé même pas coupée, mi pense plutôt que kelkun lavé dé trois volayes crévés dans son poulailler la venu jette là. Et depikan i sacrifie poule blanc.

Dipa koneri kan même

14. lila le 12/02/2020 13:24

Pas trop difficile à mon avis de trouver les responsables si lesautorités se donnent la peine de faire une enquête !

En plus de l amende que ces makotes viennent enlever leur saloperies !

15. LadiLafé le 12/02/2020 13:27

''''''''''6. Zoé le 12/02/2020 11:14''''''''

Avant ouvre out bec, regarde bien la vidéo, et va voir dans un temple comment ça se passe

Kan malbar ikoup kok ou kabri, i invite aou manzé, car ou gaingne pas acheter kabri péï



16. Le Jacobin le 12/02/2020 13:47

8.Posté par ti cok l



Si ti cok le dit

ti cok le sait



A li i mange sa poule !

17. Bad boy le 12/02/2020 14:02

Parconte domoune i ft cérémonie malgache i mette tente dann pié bois