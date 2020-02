Ils créent un label utile à la planète

Le 16/02/2020 | Par Marine Abat | Lu 510

Il a l'art d'être utile. À l’heure où repenser nos habitudes de consommation devient primordial, un nouveau label vient de voir le jour. Baptisé "Arts Utiles", il vise à certifier des produits artisanaux, conçus localement dans le respect de l’environnement. "Les consommateurs sauront directement qu’ils sont face à un produit éthique", explique Philippe Sidelsky, à l’initiative du mouvement du même nom, lors d'une conférence de presse donnée mardi à Saint-Denis."Le mouvement Arts Utiles se veut le plus honnête possible. Il a vocation à transmettre les belles valeurs de l’artisanat", souligne l'architecte d'intérieur. C’est en se questionnant sur son propre rôle dans le monde que Philippe Sidelsky a fait naître les prémices de cette démarche. "Je me suis demandé : 'À quoi je sers ?' Je pense qu’on est de plus en plus nombreux à se poser la question. J’ai eu envie d’être utile", se souvient le designer. Alors pour commencer, il a lancé une expérimentation : la confection de "Kana Péi", des chauffeuses 100% récup’ réalisées en ateliers d’insertion à partir de vieux jeans, sangles de transport et bois de récupération. Car f ace à l'épineuse problématique de la gestion de déchets, "l’idée est d’amener de la valeur ajoutée à partir de matières premières déjà existantes" . Autrement dit, de faire du neuf à partir du vieu x, voire du déchet. Satisfait du résultat, le designer a voulu aller plus loin. Il s’est pour cela entouré d’une équipe d’experts aux compétences variées (design, création et direction artistique, économie circulaire et durable, innovation). Objectif : donner un coup de pouce aux artisans-créateurs et par là même valoriser l'artisanat, tout en préservant l'environnement. Trois secteurs peuvent prétendre à l'obtention de ce label éco-responsable : la mode, l’ameublement, et l’art de vivre.