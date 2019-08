Ils partent en Arménie faire don de deux mouchoirs ayant appartenu à Aznavour

1. Zarin le 07/08/2019 11:15



Arménie ???



Cela s'est passé, il y a juste un siècle ...

Extrait d'un article de Raymond Ibrahim



Le 24 avril marque le " Grand crime ", c'est à dire le génocide arménien sous l'empire ottoman islamique turc, d'avril 1915 à juillet 1916. Environ 1 million 1/2 d'une population de 2 millions d'Arméniens ont péri.

Plus d'un million d'Arméniens ont péri par voies d'exécutions, famines, maladies, déportations et abus physiques. Un peuple qui vivait en Turquie occidentale depuis quelque 3000 ans, soit plus de deux fois l'occupation de l'Anatolie (connue maintenant comme la Turquie) par les envahisseurs islamiques turcs, a perdu son pays et a été profondément décimé par le plus grand génocide du XXème siècle.

Qu'est-ce que les gens savent du génocide arménien ?

Certains livres scolaires américains en font mention. L'une de ses principales causes, peut-être même la cause fondamentale, est totalement méconnue : la religion. La guerre, bien sûr, est un autre facteur qui assombrit la face véritable du génocide arménien. Du fait que ces atrocités se sont produites pendant la première guerre mondiale, ainsi va donc l'argument, elles sont en fin de compte tout simplement un reflet de cela : la guerre, dans tout son chaos et toutes ses destructions, et rien de plus. Pourtant Winston Churchill, qui a décrit les massacres comme un " holocauste administratif " a correctement observé que " l'opportunité (la guerre) se présentait pour nettoyer le sol turc de la race chrétienne ". Même Adolf Hitler avait fait remarquer que " la Turquie prend avantage de la guerre pour liquider complètement ses ennemis internes, c'est à dire les Chrétiens indigènes, sans crainte d'être dérangée par une intervention étrangère ".