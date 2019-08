Ils portent secours à 3 baigneurs en difficulté : Joseph Sinimalé salue la bravoure des quatre nageurs

Le 17/08/2019 | Par N.P | Lu 107

"Sans l’intervention de quatre jeunes nageurs émérites, le drame serait survenu mardi à Cap Homard en fin de journée. Un père et ses deux fils âgés de 6 et 15 ans se sont retrouvés en difficulté dans une mer très agitée. Millan Boucher, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez, qui s’amusaient à ce moment là sur la plage n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour porter secours aux baigneurs en difficulté. Et leur sauver la vie.Le maire de Saint-Paul salue le geste héroïque des quatre jeunes sportifs, membres de la sélection de La Réunion de natation lors des récents Jeux des îles. Joseph Sinimalé a par ailleurs saisi le préfet de la Réunion pour que Millan Boucher, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez soient reconnus pour leur acte de bravoure."