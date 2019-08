Ils proposaient une location bidon sur un célèbre site d'annonces

Le 23/08/2019

Une bande de quatre escrocs est tombée dans le filet de la brigade de répression de la délinquance astucieuse. L'affaire a débuté quand un homme s'est plaint à la police d'avoir des lignes téléphoniques à son nom sans qu'il en soit à l'origine, rapporte la presse écrite. Les escrocs, un couple et deux hommes, de la même famille, avaient en effet réussi à usurper l'identité du plaignant afin d'ouvrir des lignes de téléphone portable chez différents opérateurs.



Ces lignes de téléphone leur ont servi à monter une seconde arnaque: ils ont mis en location sur Le Bon Coin un appartement à saint-Denis, appartenant en vérité à un cousin. La bande a fait visiter l'appartement à plusieurs personnes entre décembre 2018 et avril 2019. Les clients intéressés par l'appartement devaient payer la caution et le premier mois de loyer, avant que les malfrats ne disparaissent dans la nature, coupant la ligne téléphonique.



Le quatuor était en garde à vue hier, l'enquête a révélé que 14 000 euros avaient été extorqués aux personnes en recherche de logement. Les quatre suspects ont été remis en liberté en l'attente de leur procès en décembre, pour faits d'escroquerie et abus de confiance.