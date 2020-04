Commentaires (10)

1. Bravo le 06/04/2020 14:57

Ils aurait du avoir une amende majorée à 1500 euro au minimum

2. ... le 06/04/2020 14:58

Fo apliké minm!

3. Ylang ylang le 06/04/2020 15:01

Ce qui manque dans notre pays c’est l’application des textes de loi... la rigueur... il faut arrêter la masturbation intellectuelle, ... ôte quelles conditions d’accueil zot i veut? zot i Kone dans kel conditions mes parents’ mes grands parents la viv? Zot i fe vraiment pitié...

4. RABATO MANGER COCHON le 06/04/2020 15:05

Diner lé pas bon l'hotel ? Nu ch..r ec çà ! n'ar retrouver oté grattel fallait rester ou toué l'était

5. ayo le 06/04/2020 15:09

le bon même... non mais allô quoi?? arrête foute la gueule des gens ..zot veut koi hotel le palm .. fallait réfléchir avant aller en vacances.. arrête mette la faute 1 chaque fois sur untel ou untel prenez vos responsabilités merde..

6. IndranyP le 06/04/2020 15:11

Voilà pourquoi la Réunion i avancera jamais... I dit pas nous la vérité, ni la réelle situation de cette crise sanitaire, après i dit a nous reste confiné mais mme bareigts i préfère être sur de récupère sa fille qui doit arrive par un vol a l'aéroport de gillot d'ici le week end du 21 mars soit bien avant la soi disant fermeture du 23/03, nou la vé soi disant de l'avance sur la métropole mais zot la jamais concerte a zot quitte a prendre des décisions que soit lègères ou radicales non.... laisse l'aéroport grand ouvert par magouille, introduit le virus en masse sans contrôle sans suivi sans rien! certes mi lé ni préfet, ni directrice de l'ars ni rien juste une citoyenne qui comprend pas la gestion non pas seulement de cette crise mais de l'ensemble de l'île!!! attention mi di pas que zot la jamais fait rien mais parfois i laisse a désirer!!! mentir a la population i servira a rien! et quand a le band confinés de quatorzaine qui sortent de voyage certes lé pas plaisant de sorte de voyage et de retrouve a zot dans cette situation directement, mais nous les autres que la pas bouge de l'île depuis le 1er cas le 11 mars la nous lé dans la même situation, et depuis la dit a nous sorte pas ou peu juste pour strict minimum et nous respecte alors que nou nou la pas voyager! le respect svp zot i koné? non ben dans ce cas fallait pas rentrer fallait reste oussa zot té lé si la situation té convient pas zot! vient pas fait l'intéressant par ici!!!

7. MARDE le 06/04/2020 15:19

ben lé comme ça maintenant! hé pis kiça la conseil à zot quitte la Réunion et de revenir par ces temps hein!

là c un vrai dépaysement n'est-ce pas?

8. La reunion le 06/04/2020 15:21

Fo arrêter déconné, mett l''armée po veille à zot de quel droit ils décident par eux mêmes de partir c une. Anarchie totale cette histoire dans un autre pays le trou direct !! 14 jours c pa la mer à boire "crase ote banane"

9. Hospitalière le 06/04/2020 15:47

zot la rodé zot la gagné ! alors le ti gramoune y sa rode de pain sans attestation y gagne l'amende alors que bana lé logé nourri zot y veut sortir ! en plus dans des hotels corrects ! zot té connais bien qu'il fallait reste en quarantaine non pourquoi zot la nu la réunion ? fallait reste ou sa zot y sorte foutor ! a la comment nous sa avoir une explosion des cas la à cause band moune inconscient comme zot. faudrait bien note zot nom et si jamais zot lé malade prend pas zot en charge don ! arrête pense zot ti nombril té pense na des soignants y risque zot vie tous les jours !!!!!!!!!